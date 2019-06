Kunst und Kultur

15:37 Uhr | 25.06.2019

Im Zeitraum vom 04. bis zum 07. Juli

Millerntorstadion wird zur Kunstgalerie

Das Millerntorstadion verwandelt sich vom 04. bis zum 07. Juli wieder in eine große Kunstgalerie. Bei der neunten Ausgabe der “Millerntor Gallery” zeigen Hamburger und internationale Street-Art-Künstler ihre Werke. Rund 70 Prozent der Erlöse fließen in die Trinkwasser- und Bildungsprojekte von “Viva con Agua” in Mosambik.