Blaulicht

08:35 Uhr | 25.06.2019

Michael J. brauchte Geld für sein Auto

Prozess gegen Haspa-Bankräuber fortgesetzt

Der Prozess gegen den Serien-Bankräuber Michael J. ist gestern fortgesetzt worden. Ihm wird vorgeworfen zwischen 2011 und 2019 drei Haspa-Filialen in Hamburg überfallen zu haben. Im Prozess äußerte er sich nun zu seinen Taten und begründete sie mit dem Argument, er hätte dringend Geld gebraucht um sein Auto zu versichern. Als er im Januar die Haspa-Filiale in der Langen Reihe bewaffnet überfallen hatte, war er direkt vor der Tür von zwei Polizisten festgenommen worden, die zufällig wegen eines anderen Einsatzes am Tatort gewesen waren.