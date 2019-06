Sport

18:02 Uhr | 24.06.2019

Insgesamt 18.200 Läufer waren auf der Strecke

Das war der HCOB Run 2019

Am Samstag war es mal wieder so weit. Bereits zum 18. Mal war die Hafencity Austragungsort für Deutschlands größten Firmenlauf. Dem neu ernannten Hamburg Commercial Bank Run. Bei besten Voraussetzungen gingen insgesamt 640 Teams auf die 4km lange Strecke durch die Hafencity. Wie auch in den vergangenen Jahren war der Run mal wieder ein voller Erfolg...