Stadtgespraech

17:43 Uhr | 24.06.2019

Linke fordert Wohnungen statt Hallen

Neue Wohnungen auf dem Messegelände?

Auf dem Hamburger Messegelände könnten in Zukunft neue Wohnungen entstehen. Das 170.000 Quadratmeter große Areal mitten in der Innenstadt soll zu preiswertem Wohnraum werden, wenn die Messe ihre Nutzung nicht steigern kann, das zumindest fordert die Linke. Die SPD hingegen fordert ein Zukunftskonzept, mit dem in den kommenden Jahren die Anzahl der Besucher und Veranstaltungen erhöht werden kann. Die Messe selbst wollte sich heute gegenüber Hamburg 1 nicht äußern.