Stadtgespraech

16:00 Uhr | 24.06.2019

So überstehen Sie die wohl heißeste Woche des Jahres

Hitzewelle rollt auf Hamburg zu

Was uns in dieser Woche erwartet ist wirklich alles andere als typisch Hamburg: Temperaturen die eigentlich nur in tropischen Urlaubsländern herrschen, machen sich gerade auf den Weg in die Hansestadt. Bis zu 34 Grad werden erwartet. Wie kann man sich davor am Besten schützen kann und welche Regeln bei solche einer Hitze im Büro gelten, das haben wir für Sie einmal recherchiert.