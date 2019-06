Blaulicht

07:26 Uhr | 24.06.2019

Mehrere Personen verletzt

Nach Messerstecherei in Altona-Nord

Bei einer Messerstecherei in Altona-Nord sind am frühen Sonntagabend mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem eine Auseinandersetzung zwischen einer Frau und drei Männern zunächst in einer Wohnung und dann auf der Straße eskalierte. Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Nach unbestätigten Agenturangaben soll es sich um einen Beziehungsstreit gehandelt haben. Auch sollen sich Kinder am Tatort befunden haben, die dem Jugendnotdienst übergeben wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.