Blaulicht

17:24 Uhr | 23.06.2019

Nach Kollision mit einem Taxi

Zwei Radfahrer schwer verletzt

Am frühen Nachmittag sind zwei Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Taxi im Eilbektal schwer verletzt worden. Die Radfahrer, so Zeugenaussagen, sollen plötzlich und ohne auf den Straßenverkehr zu achten, aus dem Park auf die Straße gefahren sein, um sie zu queren. Dort fuhr der Taxifahrer gerade aus einer leichten Kurve und kollidierte mit den Radfahrern. Nach erster Einschätzung der Polizisten, hatte der Taxifahrer keine Chance, den Radfahrern auszuweichen, um so den Zusammenprall zu vermeiden.