Gesellschaft

13:39 Uhr | 21.06.2019

Jahresüberschuss von über 200 Millionen Euro

Saga zieht positive Bilanz

Die Saga Unternehmensgruppe hat heute eine positive Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2018 gezogen. So erzielte das Wohnungsunternehmen einen Jahresüberschuss von rund 206 Millionen Euro und liegt damit leicht über dem Vorjahresniveau. Außerdem investierte die Saga rund 472 Millionen Euro in die Pflege und Entwicklung seiner Bestände sowie in die Schaffung von neuem Wohnraum. Zudem wurden über 2000 Baubeginne verzeichnet und mehr als 1000 Baufertigstellungen. Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete lag bei 6,64 Euro je Quadratmeter.