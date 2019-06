Gesellschaft

13:10 Uhr | 21.06.2019

Weitgehendes Baggerverbot ist Ziel

Elbvertiefung: Umweltverbände erwägen Klage

Die Umweltverbände BUND und NABU erwägen eine neue Klage gegen die Elbvertiefung um so ein weitgehendes Baggerverbot zu erreichen. Als Grund dafür nennen sie den niedrigen Sauerstoffgehalt im Hamburger Hafen. Der liege an der Station Seemannshöft seit einigen Wochen bei unter vier Milligramm pro Liter. Das sei für das zunehmende Fischsterben in letzter Zeit verantwortlich. Die Wirtschaftsbehörde hält dagegen. Alle Bauarbeiten seien im Hinblick auf ihre Wirkung auf den Sauerstoffhaushalt gründlich untersucht und im Planfeststellungsbeschluss bewertet worden, so eine Sprecherin der Behörde. Das Bundesverwaltungsgericht habe das in vollem Umfang bestätigt. Im August sollen die Baggerarbeiten für die Verbreitung der Fahrrinne zwischen Wittenberge und Wedel beginnen.