07:50 Uhr | 21.06.2019

Nach Mord an Hessischem Regierungspräsidenten

Morddrohung auch gegen Carola Veit

Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, soll nach dem Mord am Hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke, ebenfalls Morddrohungen erhalten haben. Das berichtet der Radiosender Radio Hamburg. Die Drohungen hätten sich auch gegen ihre Kinder gerichtet, die Bürgerschaftspräsidentin soll daraufhin Anzeige erstattet haben. Bereits in der Vergangenheit hatte die SPD-Politikerin Hass-Mails erhalten, in denen sie immer wieder bedroht worden war.