16:29 Uhr | 20.06.2019

Wann genau ist noch unklar

"No. 5 Elbe" zur Reparatur nach Wewelsfleth

Der Lotsenschoner „No 5. Elbe“ soll für Reparaturarbeiten zu einer Werft nach Wewelsfleth in Schleswig-Holstein geschleppt werden, das berichtet der NDR. Nachdem die Lecks an dem gehobenen Schiff durch Taucher abgedichtet worden sind, hat der Elbsegler jetzt die Erlaubnis des Wasser- und Schifffahrtsamtes zur Überfahrt erhalten. Wann genau das Schiff nach Wewelsfleth geschleppt wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Erst am Montag war das gesunkene Schiff mit Hilfe von Hebegurten und Luftsäcken an die Wasseroberfläche gezogen worden.