06:07 Uhr | 20.06.2019

Freistehendes Einfamilienhaus im Schnitt 750.000 Euro

Immobilienpreise steigen weiter an

Die Immobilienpreise in Hamburg steigen immer weiter an. So hat nun eine offizielle Auswertung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte ergeben, dass sich die Immobilienpreise im vergangen Jahr nochmals um rund sieben Prozent erhöht haben. Ein frei stehendes Einfamilienhaus kostet im Schnitt demnach rund 750.000 Euro, ein Endreihenhaus kann durchschnittlich für 420.000 Euro erworben werden. Trotz der steigenden Preise ist die Zahl der verkaufen Immobilien im vergangenen Jahr gestiegen, auf rund 12.400.