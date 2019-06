Sport

17:48 Uhr | 19.06.2019

Christoph Schubert beendet Ausnahmekarriere

Servus, Schuby

Eine Legende tritt ab. Niemand hat Eishockey in Hamburg so verkörpert wie Christoph Schubert. Lange ist der 37-Jährige Gesicht und Kapitän der Freezers, als dann 2016 auf einmal das Geld fehlt versucht Schuby mit einer beispiellosen Rettungsaktion seinen Herzensverein zu retten. Anstatt danach für viel Geld innerhalb der ersten Liga zu wechseln, bleibt Schuby in Hamburg: Oberliga, Crocodiles Hamburg. Heute endet eine Ausnahmekarriere aufgrund einer langwierigen Verletzung.