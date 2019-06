Stadtgespraech

17:37 Uhr | 19.06.2019

Großer Refraktor war aufwendig saniert worden

Sternwarte in Bergedorf wiedereröffnet

Die Bergedorfer Sternwarte ist heute von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank und Kultursenator Carsten Brosda feierlich wiedereröffnet worden. In den letzten Wochen war der große Refraktor der Sternwarte für rund 3,2 Millionen Euro denkmalgerecht saniert worden. Das Teleskop mit 60 Zentimetern Objektivdurchmesser und neun Metern Brennweite aus dem Jahr 1911 ist eines der größten Linsenteleskopen in Deutschland und wird überwiegend für öffentliche Himmelsbeobachtungen, aber auch für Lehr- und Forschungszwecke der Universität Hamburg genutzt. Jährl ich besuchen rund 40.000 Personen die Sternwarte in Bergedorf.