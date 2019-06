Kunst und Kultur

16:10 Uhr | 19.06.2019

Darsteller offiziell vorgestellt

Pretty Woman das Musical

Im Stage Kehrwieder Theater wurden heute die Hauptdarsteller des neuen Musicals Pretty Woman offiziell vorgestellt. Die Rollen aus dem Kultfilm übernehmen Patricia Meeden und Mark Seibert. Gemeinsam mit den Komponisten Bryan Adams und Jim Vallance enthüllten sie erste Songs aus dem Musical. Die Produzenten gaben zudem umfassende Einblicke in die Entstehung des Stückes. Pretty Woman feiert seine Europapremiere diesen Herbst in Hamburg. Zu sehen ist das Musical ab dem 29.September im Stage Theater an der Elbe.