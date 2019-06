Verkehr

15:41 Uhr | 19.06.2019

Christian Hieff vom ADAC im Gespräch

Preise für ÖPNV dürfen nicht weiter steigen

Der aktuelle ADAC-Preisvergleich für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland hat für eine Debatte gesorgt. Laut Automobilclub ist das HVV-Monatsticket das teuerste in ganz Deutschland. Der HVV kritisiert den ADAC-Preisvergleich jedoch, denn hierbei würden Äpfel mit Birnen verglichen. So vergleicht die Untersuchung beispielsweise die HVV-Tarifzone „Hamburg AB“ mit der Münchner „IsaCard 2 Ringe“. Laut HVV decke die jedoch nur einen Teil des Münchener Stadtgebiets ab, während der Bereich „Hamburg AB“ sogar über das Hamburger Stadtgebiet hinaus geht.