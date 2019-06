Politik

18:27 Uhr | 18.06.2019

Ab morgen gilt die Soziale Erhaltungsverordnung

Neuer Mieterschutz in Altona-Nord

Um Mieter zu schützen gilt ab morgen in Altona-Nord die Soziale Erhaltungsverordnung. Das haben Stadtentwicklungssenatorin Stapelfeld und Bezirksamtsleiterin Melzer heute bekannt gegeben. Das Gebiet erstreckt sich innerhalb der Stadtteilgrenzen zwischen der Max-Brauer-Allee, der Kielerstraße und der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Bahntrasse. Die Verordnung soll die rund 24.000 Einwohner vor wachsendem Aufwertungs- und Verdrängungsdruck schützen. Altona-Nord ist das 12. Gebiet in Hamburg in dem die soziale Erhaltungsverordnung gilt. Die Verordnung ermöglicht es der Stadt, bauliche Maßnahmen zu kontrollieren.