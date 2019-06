Stadtgespraech

18:21 Uhr | 18.06.2019

Abwasser wird in Energie verwandelt

"Hamburg Water Cycle" in Betrieb

111 Liter Abwasser verbraucht der durchschnittliche Hamburger jeden Tag. Das ist viel – und landet meist unbeachtet in der Kanalisation. Dabei steckt echtes Potenzial in dem, was jeden Tag weggespült wird: Nämlich pure Energie! Mit dem Konzept „Hamburg Water Cycle“ kann Toilettenwasser in Strom umgewandelt werden. In Jenfeld ist das innovative System seit heute in Betrieb – ein Meilenstein auch für die Umwelt.