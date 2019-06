Sport

16:07 Uhr | 18.06.2019

"Ich hatte sehr viele Optionen"

HSV verpflichtet Offensivmann Sonny Kittel

Der HSV bastelt weiterhin am Kader für die neue Saison. Heute präsentierten die Rothosen Offensivspieler Sonny Kittel von Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt. Der 26-Jährige unterschreibt einen Vierjahresvertrag und kommt ablösefrei an die Elbe. Kittel kam in der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf 31 Einsätze, in denen er zehn Treffer erzielte und sechs weitere auflegen konnte.