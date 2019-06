Politik

15:57 Uhr | 18.06.2019

Konkrete Maßnahmen geplant

Gesundheitskompetenz soll verbessert werden

Um die Gesundheitskompetenz der Hamburger Bevölkerung zu erhöhen, wollen die Gesundheitsbehörde sowie die Akteure des Hamburger Gesundheitswesens künftig konkrete Maßnahmen umsetzen. So sollen Ärzte besser geschult werden, um eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Patienten zu ermöglichen. Außerdem sollen unter anderem leicht verständliche Broschüren zu verschiedenen Gesundheitsthemen in Krankenhäusern und Beratungsstellen ausgelegt werden. In einer repräsentativen Befragung hatte nur rund die Hälfte der Hamburger ihre Gesundheitskompetenz als ausreichend beschrieben. Wer eine hohe Gesundheitskompetenz hat, ist in der Lage wichtige Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und richtig anzuwenden.