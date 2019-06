Kunst und Kultur

13:59 Uhr | 18.06.2019

Ticketvorverkauf startet am Donnerstag

Saison 2019/20 der Elbphilharmonie

Am Donnerstag startet der Vorverkauf für die Saison 2019/20 der Elbphilharmonie. Interessierten können dann Tickets für über 500 Konzerte online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erwerben. Das musikalische Angebot ist auch in der kommenden Saison wieder vielfältig und reicht von großen Sinfonieorchestern über Solisten bis hin zu Pop und Elektro Konzerten. Damit die Chance auf ein Ticket möglichst hoch ist, können maximal vier Tickets pro Konzert und 10 Tickets pro Person erworben werden.