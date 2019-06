Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Wieder Blindgänger auf ehemaligem Punica-Gelände

Der Blindgänger, der auf dem ehemaligen Punica-Gelände in Wilhelmsburg gefunden worden war, konnte erfolgreich entschärft werden. Es hatte sich um einen britischen 1000-Pfund-Blindgänger mit Heckaufschlagszünder gehandelt. Das Modell war damit doppelt so groß, wie das, was in der vergangenen Woche auf dem selben Gelände gefunden worden war. Die Feuerwehr hatte einen Evakuierungsradius von 300m und ein Warnradius von 1000m eingerichtet.