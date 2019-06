Blaulicht

07:36 Uhr | 18.06.2019

Protest blieb weitgehend friedlich

Demonstration gegen rechte Gewalt

In der Schanze haben gestern rund 600 Demonstranten gegen rechte Gewalt demonstriert. Vor der Roten Flora versammelte sich der Protestzug und konnte zunächst nicht, wie geplant, in Richtung Millerntor weiterziehen, da die Demonstration nicht angemeldet war. Die Polizei war mit einer Hundertschaft vor Ort. Nach Medienberichten verlief die Demonstration, abgesehen von einigen Rangeleien am Neuen Pferdemarkt, aber friedlich. Hintergrund des Protestes war der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der erschossen wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll es sich bei der Tat um einen politischen Angriff aus dem rechten Milieu handeln.