Politik

16:30 Uhr | 17.06.2019

Landesvorsitzende Anna Gallina im Gespräch

Wirbel um Grünen-Fraktion im Bezirk Mitte

Erst drei Wochen ist es her, dass die Grünen in Hamburg große Erfolge bei den Bezirkswahlen feierten. Sie wurden stärkste Kraft in vier der sieben Hamburger Bezirke. Die Grünen-Fraktion in Mitte hat ihre Mehrheit mittlerweile allerdings wieder verloren. Dort hat sich die Fraktion gespalten. Statt der 16 gewählten Abgeordneten, sind nur 10 der Fraktion beigetreten. Der Grund: zwei der neu gewählten Abgeordneten wird Nähe zum Extremismus vorgeworfen. Die Landesvorsitzende der Grünen, Anna Gallina, zu den Vorwürfen und dem weiteren Vorgehen der Partei.