Sport

17:45 Uhr | 17.06.2019

U19 schlägt die A-Junioren vom Chemnitzer FC

Leon Bolz schießt ETV Richtung Bundesliga

Mit dem Eimsbütteler TV hat ein Hamburger Verein noch die Chance in die Bundesliga aufzusteigen. In zwei Relegationsspielen müssen sich die A-Junioren dafür gegen den Chemnitzer FC durchsetzen. Im Hinspiel gestern wollten sich die U19 des ETV am heimischen Lokstedter Steindamm eine gute Ausgangssituation erarbeitet. Dass dies gelang haben die Eimsbütteler vor allem Einem zu verdanken.