Hamburg auf Platz sieben

Weiterhin hohe Stickoxid-Werte

Die Luft in der Hansestadt ist noch immer stark mit Stickoxiden belastet und die erhoffte Verbesserung durch die Dieselfahrverbote ist bisher ausgeblieben. So belegt Hamburg nach Zahlen des Umweltbundesamtes für 2018 weiterhin den siebten Platz im Ranking der Städte mit den im Jahresmittel höchsten Stickoxid-Werten. Die schlechtesten Werte der Stadt wurden in der Habichtstraße in Barmbek gemessen. Mit einem Mittelwert von 55 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft überschreitet die Belastung hier den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm deutlich.