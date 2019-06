Stadtgespraech

07:21 Uhr | 17.06.2019

Schiff wieder zu sehen

"No. 5 Elbe": Bergung hat begonnen

Die Bergung des Lotsenschoners „No. 5 Elbe“ hat begonnen. Der Großteil des Schiffes befindet sich nun wieder an der Wasseroberfläche. Am vergangenen Wochenende wurden bereits Luftsäcke unter dem Rumpf befestigt und somit die Bergung eingeleitet. Bei Niedrigwasser wurde das Boot dann final bereit gemacht und in den Frühen Morgenstunden aufgerichtet. Bereits am achten Juni kollidierte das Segelschiff mit einem Frachter und wurde dabei beschädigt.