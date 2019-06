Blaulicht

15:13 Uhr | 15.06.2019

Polizei hat Ermittlungen übernommen

Autos und Motorräder brennen in Lurup

Im Brachvogelweg in Lurup ist es in der Nacht zu einem Brand mehrerer Autos und Motorräder gekommen. Auch ein Carport fing Feuer. Die Hitzeentwicklung ließ auch die Fenster des anliegenden Hauses platzen. Außerdem sind Fahrräder geschmolzen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Ob es sich um Brandstiftung handelt ermittelt nun die Polizei.