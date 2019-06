Blaulicht

13:52 Uhr | 15.06.2019

Straßen in Rissen überflutet

Unwetter in Hamburg

Aufgrund des Unwetters in Hamburg sind in Rissen mehrere Straßen Überflutet. Autos blieben in den Wassermassen stecken. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor Unwettern gewarnt. Schwere Sturmböen, Hagel und Gewitter zogen über Hamburg. Insgesamt neun Einsätze hatte die Feuerwehr im Westen Hamburgs.