15:45 Uhr | 14.06.2019

Anmeldezuwachs von rund 65 Prozent

Vorschule feiert 50-jähriges Jubiläum

Die Vorschule feiert in Hamburg ihr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat sich Schulsenator Ties Rabe offiziell bei rund 500 Sozialpädagogen aus staatlichen und privaten Vorschulklassen für ihre vorbildliche Arbeit bedankt. Zudem wird die Vorschule in Hamburg immer beliebter. In den letzten 20 Jahren hat es nämlich einen Anmeldezuwachs von 65% gegeben.