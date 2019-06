Stadtgespraech

13:10 Uhr | 14.06.2019

Erneut demonstrieren Schüler in der Innenstadt

Sechs Monate Fridays for Future

Seit genau sechs Monaten finden in Hamburg jeden Freitag Fridays for Future Demonstrationen statt. So haben auch heute wieder rund 2000 Schülerinnen und Schülern für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Unter dem Motto „Sechs Monate her - und wir werden mehr!“ zogen die Demonstranten vom Gänsemarkt bis zum Rathausmarkt.