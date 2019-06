Stadtgespraech

12:44 Uhr | 14.06.2019

Ab Sonnabend auf Hamburgs Straßen unterwegs

Vereinbarungen für Elektro-Tretroller

Die Verkehrsbehörde hat heute ein Konzept für den Umgang mit den E-Tretrollern in der Stadt vorgestellt. So will die Behörde mit den jeweiligen Anbietern der Roller Obergrenzen vereinbaren. Es sollen nicht mehr als 1000 Miet-E-Scooter pro Anbieter innerhalb der Innenstadt angeboten werden. Ziel der Vereinbarung sei außerdem, dass die E-Tretroller nicht überall in der Stadt abgestellt werden können. Grünanlagen, aber auch Orte mit vielen Fußgängern gehören nicht zum Geschäftsgebiet.Bereits morgen soll eine entsprechende Verordnung des Bundesverkehrsministeriums für die Zulassung der E-Tretroller auf den deutschen Straßen in Kraft treten.