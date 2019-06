Stadtgespraech

12:19 Uhr | 14.06.2019

Rund 30.000 Teilnehmer erwartet

Motorradgottesdienst im Michel

Am Sonntag findet auch in diesem Jahr wieder der Motorradgottesdienst im Michel statt. Im Zuge dessen wird die Ludwig-Erhard-Straße zwischen Hollstenwall und Rödingsmarkt von ca. 09:00 – 15:00 Uhr voll gesperrt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird es eine Konvoifahrt in Richtung Buchholz geben, die ebenfalls für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgen dürfte. Erwartet werden rund 30.000 Teilnehmer mit ihren Motorrädern.