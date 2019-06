Blaulicht

11:12 Uhr | 14.06.2019

Er war am Montag in einen Teich gestürzt

Fünfjähriger erliegt seinen Verletzungen

Der fünfjährige Junge, der am Montagabend in ein Regenrückhaltebecken in Neugraben gestürzt war, ist tot. Er verstarb bereits gestern im UKE. Sein 38-jähriger Vater, der noch versucht hatte seinen Sohn zu retten, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Er hatte am Unfallort einen Herzinfarkt erlitten und war von den Rettungskräften reanimiert worden. Der fünfjährige Junge war bereits eine Stunde unter Wasser gewesen, bis ihn die Rettungskräfte bergen und reanimieren konnten. Er war beim Spielen mit seinem Bruder in das Regenrückhaltebecken gestürzt.