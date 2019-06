Stadtgespraech

18:25 Uhr | 13.06.2019

Segelschiff war vergangenens Wochenende gesunken

Bergung des Lotsenschoners startet am Sonntag

Nachdem am vergangenen Wochenende der Lotsenschoner No. 5 Elbe gesunken war, ist nun klar, dass die Bergung am Sonntag beginnen kann. Wie die Stiftung Maritim mitteilte, sei das nötige Equipment bereits auf dem Weg von Spanien nach Hamburg. Mit Hebesäcken soll dann der Rumpf aufgerichtet und zum Schwimmen gebracht werden. Am Montag könnte dann mit dem Rücktransport des Schoners nach Hamburg begonnen werden. Das Segelschiff war am vergangenen Sonnabend nach einer Kollision mit einem Containerschiff gesunken.