16:01 Uhr | 13.06.2019

Im Prozess um größten Kokainprozess

Zwei Geständnisse abgelegt

Im Prozess um den größten Kokainfund der Nachkriegszeit in Hamburg haben zwei Angeklagte heute ein Geständnis abgelegt. Für eine Bezahlung von 5000 Euro hatten sie die Kokainlieferung in Rothenburgsort entgegengenommen und umgeladen. Dabei sollen sie nach eigenen Angaben nicht genau gewusst haben, was sich in den Paketen befunden hatte, nur dass es sich um illegale Geschäfte gehandelt hätte. Die restlichen sechs Angeklagten schweigen bisher. Im November hatte die Polizei eine Kokainlieferung von 1,1 Tonnen sichergestellt, die von Brasilien mit dem Schiff nach Hamburg gebracht worden waren.