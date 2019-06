Gesellschaft

16:00 Uhr | 13.06.2019

Ausbau kostet rund 6,5 Millionen Euro

Startschuss für schnelleres Internet gegeben

Hamburgs Senator für Kultur und Medien Carsten Brosda hat heute den Startschuss für ein schnelleres Internet in den Bezirken Bergedorf, Harburg und in Teilen des Bezirks Hamburg Mitte gesetzt. Ein bis zwei Prozent der Haushalte in diesen Gebieten haben heute noch einen Internetanschluss mit einer Übertragungsrate von unter 30 MBit/s. Um das zu verbessern hat die Stadt mit der Deutschen Telekom einen Vertrag über den Internetausbau in diesen Gebieten geschlossen. Künftig werden nun 98 Prozent der geförderten Anschlüsse eine Leistung von mindestens 50 Mbit/s erhalten. Der Ausbau kostet rund 6,5 Millionen Euro und findet in den nächsten Monaten statt.