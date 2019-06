Blaulicht

14:16 Uhr | 13.06.2019

Frauenleiche war heute Morgen gefunden worden

37-Jähriger gesteht Tötungsdelikt

Nachdem die Polizei in den frühen Morgenstunden eine Frauenleiche in der Fischbeker Heide gefunden hat, ist ein dringend tatverdächtiger 37-Jähriger heute dem Haftrichter vorgeführt worden. Er soll eine 36-jährige Frau in der Nacht zu Mittwoch in einer Kneipe getötet und ihre Leiche im Anschluss weggeschafft haben. Der 37-Jährige hatte in der Kneipe als Hilfskellner gearbeitet und war bereits wegen mehrerer Diebstähle polizeilich aufgefallen. In welcher Beziehung er zu dem Opfer stand, ist bislang noch nicht klar.