Blaulicht

09:21 Uhr | 13.06.2019

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Mordkommission findet Leiche einer Frau

Nachdem die Polizei in den frühen Morgenstunden eine Frauenleiche in der Fischbeker Heide gefunden hat, wird ein dringend Tatverdächtiger 37-Jähriger heute dem Haftrichter vorgeführt. Er steht im Verdacht, eine 36-jährige Frau in der Nacht zu Mittwoch in einer Kneipe in der Cuxhavener Straße getötet und ihre Leiche im Anschluss weggeschafft zu haben. Polizisten hatten an der Kneipe eine große Blutlache auf dem Boden vorgefunden und die Ermittlungen aufgenommen. Heute Morgen dann hatten Polizeibeamte die Leiche einer Frau in einem Gebüsch in der Fischbeker Heide gefunden.