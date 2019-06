Stadtgespraech

18:04 Uhr | 12.06.2019

Pilotprojekt für günstigen Wohnraum

8-Euro-Wohnung wird vorgestellt

Wer in Hamburg auf Wohnungssuche geht, der merkt schnell: Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum ist überschaubar. Die Hansestadt wächst – und damit auch die Mieten. Ein Quadratmeter-Preis von nur 8 Euro – das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Pilotprojekt in Neugraben will genau das jetzt erreicht haben – ohne Luxus, dafür mit viel Holz. Eine erste Musterwohnung konnte heute besichtigt werden.