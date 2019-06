Stadtgespraech

16:51 Uhr | 12.06.2019

Alle Informationen zu Hamburgs 105. Stadtteil

Ausstellung zum Stadtteil Oberbillwerder

Ab morgen gastiert im Levantehaus in der Mönkebergstraße die Ausstellung zu Hamburgs 105. Stadtteil Oberbillwerder. Sie soll sowohl einen Rückblick auf den Planungsprozess bis zum Masterplan geben, als auch einen Einblick in die Zukunft des neuen Stadtteils. Vorgestellt werden neben den Grundideen auch Fachthemen wie beispielsweise Wohnen, Mobilität und Entwässerung. Oberbillwerder ist Hamburgs größtes Stadtentwicklungsprojekt nach der HafenCity. In Bergedorf sollen nahe der S-Bahn-Station Allermöhe 7000 Wohnungen für rund 16.000 Menschen entstehen. Bei den Anwohnern stieß das Vorhaben immer wieder auf Kritik. Die mobile Ausstellung "Oberbillwerder - Hamburgs 105. Stadtteil" wird in diesem Jahr noch an sechs weiteren Standorten zu sehen sein.