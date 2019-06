Stadtgespraech

15:48 Uhr | 12.06.2019

Freibad-Saison startet später als im Vorjahr

Ab morgen alle Freibäder in Hamburg geöffnet

Die letzten verbleibenden Freibäder Hamburgs werden morgen in die diesjährige Saison starten. Laut Bäderland sind damit dann alle 16 Freibäder in Hamburg geöffnet. Wegen des wechselhaften Wetters mussten die Hamburger in diesem Jahr deutlich länger auf den offiziellen Freibad-Start warten. Im Rekordsommer 2018 hatte das erste Freibad bereits am 20. April geöffnet.