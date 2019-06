Blaulicht

12:41 Uhr | 12.06.2019

Besondere Einsatzbelastung soll besser honoriert werden

Höhere Zulagen für Polizei und Feuerwehr

Hamburger Feuerwehrleute und Polizisten sollen künftig höhere Zulagen für besondere Belastungen bekommen. Wie die Innenbehörde gegenüber Hamburg 1 bestätigte, hat der Senat Mehrausgaben in Höhe von 2,55 Millionen Euro beschlossen. Für hohe Einsatzbelastungen wie etwa an Wochenenden, könnte es für die Einsatzkräfte dann monatlich rund 110 bis 120 Euro mehr geben. Mit den höheren Zulagen, die ab dem 1. Juli in Kraft treten sollen, will die Innenbehörde den Beamten der Rücken stärken, so Innensenator Andy Grote