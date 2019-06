Blaulicht

09:58 Uhr | 12.06.2019

Fahrer leicht verletzt

Auto kracht in Litfaßsäule

In der Ludwig-Erhard-Straße, kurz vor der Einbiegung in die Englische Planke, ist am Dienstagabend ein Auto in eine Litfaßsäule gekracht. Zuvor war das Fahrzeug von einem Wagen der SoKo Autoposer seitlich gerammt worden. Dieser hatte den Golf verfolgt, nachdem er vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet- und dabei über mehrere rote Ampeln gefahren war. Der Fahrer wurde leicht verletzt.