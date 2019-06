Sport

17:52 Uhr | 11.06.2019

Nach 17 Jahren auf allen Hockeyplätzen dieser Welt

Fürste feiert Abschiedsparty beim UHC

Bereits vor über einem Jahr beendete Moritz Fürste seine aktive Profikarriere beim Uhlenhorster HC. Im Januar dieses Jahres trug er zuletzt die Farben seines UHC bei der Hallen-DM in Mühlheim. Doch am Pfingstsonntag verabschiedete sich Fürste in einem Legenden-Match ganz offiziell von seinem Verein und Fans. Unter dem Motto „Mox Last Dance“ spielten 70 sportliche Wegbegleiter aus Fürstes Karriere ein letztes mal mit dem Welthockeyspieler von 2012.