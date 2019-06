Gesellschaft

15:10 Uhr | 11.06.2019

Mitmach-Aktionen und Shows

Wissenschaftsfestival auf Rathausmarkt

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Universität Hamburg wird vom 20.- 23. Juni beim „Sommer des Wissens“ ein Wissenschaftsfestival auf dem Rathausmarkt stattfinden. Dabei werden in vier großen Themenzentren rund 40 Hamburger Hochschulen und Forschungseinrichtungen in über 290 Programmpunkten unter anderem faszinierende Einblicke in Klima, Umwelt, Technik und Stadtgeschichte geben. Zudem wird allen Besuchern zahlreiche Mitmach-Aktionen und Shows geboten.