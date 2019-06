Verkehr

12:55 Uhr | 11.06.2019

Grüne: Radverkehr müsse im Fokus stehen

Umbaupläne der Esplanade stoßen auf Kritik

Die Umbaupläne der Verkehrsbehörde für die Esplanade zwischen Stephansplatz und Binnenalster stoßen auf Kritik bei den Grünen. Die Planungen der Behörde sollten sich an den steigenden Radverkehr in der Stadt anpassen, so Michael Osterburg, Fraktionschef der Grünen im Bezirk Mitte. Wenn es nach ihm ginge, müsse die Esplanade mit breiten Geh- und Radwegen ausgestattet werden. Dazu müssten unter anderem Parkplätze und zwei Autofahrspuren weichen. Die Verkehrsbehörde hatte in ihren Umbauplänen vor allem die Autofahrer in den Fokus gerückt. So sollten je Fahrtrichtung drei Spuren erhalten und die Fahrradwege nur mit der Mindestbreite eingerichtet werden. Der Umbau der Esplanande ist für 2020 geplant.