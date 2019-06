Kunst und Kultur

12:10 Uhr | 11.06.2019

Karo hat die Tipps der Woche für euch im Citykompass

Tickets zu gewinnen!

Auch in dieser Woche ist wieder einiges los in Hamburg, dass sind Karos Tipps für die Woche und natürlich könnt Ihr wieder einige Tickets abstauben, unter anderem für den Circus Roncalli!!! - Circus Roncalli (Wir verlosen Tickets!) - Queen Mary 2 (Wir verlosen Tickets!) - Dschungel-Nächte im Tierpark Hagenbeck (Wir verlosen Tickets!) - MOGO Hamburg Wenn Ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, müsst Ihr einfach nur eine Mail an citykompass@hamburg1.de schreiben, oder unseren Citykompass auf unserer Facebook-Seite kommentieren. Die Daumen sind gedrückt, ich wünsche Euch eine fröhliche Woche!