Blaulicht

11:41 Uhr | 11.06.2019

Drei Personen und Baby vom Dach gerettet

Dachstuhlbrand in Wandsbek

Am späten Montagabend ist im Dachbereich eines Wohnhauses in Wandsbek ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten vier Menschen aus der Etage direkt unterhalb des Brandes befreien. Drei weitere Personen waren mit einem Baby auf das Dach geflüchtet und konnten über eine Drehleiter gerettet werden. Diese vier Personen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war in einem Abstell-Verschlag mit Wohnutensilien und Mobiliar ausgebrochen. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar.