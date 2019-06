Gesellschaft

10:56 Uhr | 09.06.2019

500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene getauft

Elbtauffest am Rissener Ufer

Es war wohl eines der größten Tauffeste der evangelischen Kirche in Hamburg: Rund 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind am Pfingstsonnabend am Rissener Ufer getauft worden. Unter dem Motto „Moin Welt“ nahmen neben rund 5000 Gästen auch 65 Hamburger Gemeinden, 92 Pastorinnen und Pastoren und die Bischöfin Kirsten Fehrs an dem Open-Air-Elbtauffest teil. Bereits 2011 hatte es ein gut besuchtes Tauffest am Elbstrand gegeben.